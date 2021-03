Assista em direto à reunião com especialistas no Infarmed

Por Dinheiro Vivo 23 Março, 2021 • 09:55 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar Pub Pub

Decorre esta manhã, no Infarmed, em Lisboa, a partir das 10 horas, a reunião com os especialistas sobre a situação epidemiológica em Portugal.

Marcelo Rebelo de Sousa, António Costa e Ferro Rodrigues, os representantes de partidos, membros do Conselho de Estado e parceiros sociais, vão acompanhar a reunião por videoconferência, assim como a ministra da Saúde, Marta Temido.

Após esta reunião entre políticos e peritos sobre a evolução da situação epidemiológica de Portugal, na quinta-feira, a Assembleia da República vai debater e votar o projeto de decreto presidencial para a renovação do estado de emergência por novo período de 15 dias, com efeitos a partir de 01 de abril e que abrangerá o período da Páscoa.

Ainda hoje Marcelo Rebelo de Sousa começará as reuniões por videoconferência com os partidos, a propósito da renovação do estado de emergência.