Associação de instituições de crédito ensina 750 alunos a gerirem as suas finanças pessoais

Mais de 750 alunos do terceiro ciclo e ensino secundário de várias escolas do país participaram este ano em ações de literacia financeira desenvolvidas pela Associação de Instituições de Crédito Especializado (ASFAC). Desafios do mercado de trabalho, realização profissional, formas de aquisição de bens, gestão do orçamento familiar e empreendedorismo foram alguns dos temas abordados nestas sessões, dá conta a associação, em comunicado.

A entidade que representa o setor do financiamento especializado do consumo em Portugal participou em atividades como a Semana de Formação Financeira, integrada no Plano Nacional de Formação Financeira, e a Competição Nacional, na qual 22 escolas aderentes participaram no programa "Economia para o Sucesso".

Trata-se de programas totalmente gratuitos, destinados a adultos, crianças e jovens, professores e formadores de diversas áreas e que contam com voluntárias e voluntários das associadas. Para Duarte Gomes Pereira, secretário-geral da ASFAC, "consumidores mais informados fazem clientes mais protegidos e melhores clientes".

Além da participação no Plano Nacional de Formação Financeira e da parceria com a JAP, a ASFAC é membro afiliado da Rede de Educação Financeira da OCDE, e entidade parceira do projeto Todos Contam - coordenado pelo Conselho Nacional de Supervisores Financeiros.