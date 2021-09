Associação de mediadores imobiliários processa antigo presidente

Luís Lima, ex-presidente da APEMIP.

A Associação dos Profissionais e Empresas de Mediação Imobiliária de Portugal (APEMIP) decidiu, em assembleia geral, no passado dia 27 de agosto, avançar com duas ações judiciais contra o ex-presidente, Luís Lima, avança o jornal Público na edição deste sábado.

Uma das ações visa a prestação de contas, e a outra a restituição das marcas SIP - Salão Imobiliário do Porto e Houses of Portugal que, segundo o Público, estão registadas em nome de empresas de Luís Lima, o que levou o Compete a pedir a devolução de financiamentos europeus concedidos.

A decisão de avançar para tribunal surge na sequência de uma auditoria interna às contas, depois da saída do ex-presidente, em maio. A auditoria foi pedida pelos membros da direção a que presidia Luís Lima, confirmou ao diário Paulo Caiado, que assumiu a presidência da APEMIP até ao final de 2022.

Contactado pelo Público, Luís Lima repudia as acusações, dizendo que saiu da assembleia geral, a que assistiu via zoom, sem lhe "ter sido assacado nenhum ato concreto".

O ex-presidente da APEMIP lembra ainda que a direção da associação é um órgão colegial e que "todas e quaisquer decisões que tenha tomado foram-no com o aval dos outros elementos dos órgãos diretivos e sempre em conferência com os responsáveis pelos serviços", sublinhando que nos órgãos sociais da associação estão as mesmas pessoas que com ele foram eleitas em 2009 para novo mandato. "Esta amnésia súbita é absolutamente lamentável", afirma.