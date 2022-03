Associação Salvador apela à consignação de 0,5% do IRS para ajudar deficientes motores

Em 2021, 10.991 portugueses consignaram 0,5% à Associação Salvador © Pixabay

"Para ajudar não é preciso reinventar a roda, basta fazer uma cruz." Este é o mote da campanha da Associação Salvador, instituição de solidariedade social que atua na área da deficiência motora, que incentiva os contribuintes a consignarem 0,5% do seu IRS.

Com o período de entrega das declarações de IRS às Finanças a arrancar já na próxima sexta-feira, dia 1 de abril, a instituição relembra que os contribuintes podem consignar esta percentagem do IRS a uma das mais de quatro mil instituições autorizadas pela Autoridade Tributária, e que este "é um momento crucial para as ONG's em Portugal".

No caso da Associação Salvador, cerca de 25% do orçamento anual deriva desta fonte. Na entrega da declaração referente ao ano fiscal de 2020, 10 991 portugueses escolheram dar o seu contributo para a instituição poder continuar a ajudar mais pessoas com deficiência motora no mercado de trabalho, mudar vidas através de obras em casa e da criação de acessibilidades e desenvolver modalidades desportivas adaptadas. O trabalho desenvolvido permitiu "mudar 688 vidas em 2021, um ano particularmente difícil para todos e para as pessoas com deficiência, em particular", afirma a instituição.

Segundo a associação, mais de três milhões de agregados familiares continuam a não optar pela consignação do IRS - pelo que existe ainda uma grande margem de crescimento que poderá beneficiar em larga escala o terceiro setor. "Este número tão expressivo decorre do facto de haver ainda um desconhecimento generalizado nesta matéria, seja por não se conhecer a própria possibilidade de consignação, seja por se achar que esta acarreta alguma perda no valor que é devolvido pelo Estado", explica.

Para fazer a consignação de 0,5% do IRS, basta preencher o quadro 11 da declaração de IRS, no anexo "Rosto" do Modelo 3.