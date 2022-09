Associação Sara Carreira ajuda mais 15 jovens em início de carreira

Gala dos Sonhos da Associação Sara Carreira, em 2021 © (Carlos Pimentel/Global Imagens)

"Para nós, é muito importante apoiar os jovens na carreira profissional. São talentos que não têm a possibilidade de realizar o seu sonho, devido às condições económicas". Esta foi uma das principais mensagens transmitidas na gala da Associação Sara Carreira. O evento, realizado dia 17 de setembro, no Casino Estoril, em Lisboa, contou com os vários bolseiros, mecenas, empresários, familiares e amigos da família Carreira.

No ano passado foram atribuídas bolsas de apoio a 21 jovens. Este ano, há mais 15 a integrar o projeto e de áreas como Engenharia Aeroespacial, Desenho, Dança, Medicina e Direito. "No primeiro ano, tivemos por volta de 400 candidaturas e entraram 21 bolseiros. Este ano, foi mais ou menos o mesmo número de candidaturas e entraram mais 15", afirma a porta-voz da Associação Sara Carreira, Anabela Fonseca, em entrevista ao Dinheiro Vivo.

E o que cobrem as bolsas? "As bolsas apoiam em vários sentidos. Por exemplo, para jovens que venham do norte e que queiram estudar em Lisboa incluem alojamento, estudos, material escolar, despesas de transporte e outras", explica a responsável.

As bolsas visam apoiar jovens dos 12 aos 21 anos. Mas "se entrar uma pessoa para a área de Medicina sabemos que são mais anos, não abandonamos nem deixamos de apoiar" reforça a porta-voz da associação.

Quem recebe e revê as candidaturas são os elementos da direção da Associação em conjunto com assistentes sociais, que também selecionaram dez crianças que se encontram institucionalizadas na Pampilhosa da Serra, para conseguirem realizar os sonhos.

Um dos mecenas da Associação, o CEO da Altice Arena, Alexandre Fonseca, acerca da ligação com o projeto, sublinha que "o envolvimento com a Associação Sara Carreira vem desde a fundação. Apoiamos de forma a ajudar os jovens que têm talento, mas que não conseguem atingi-lo devido às condições económicas".

O grupo também recebeu os jovens nas instalações da Altice. "Recebemos, no ano passado, dois bolseiros para serem estagiários na Altice. Um deles na área tecnológica nos laboratórios localizados em Aveiro. A outra bolseira realizou um estágio na área financeira".

Mas o CEO da Altice revela que está preparado para apoiar mais talentos. "Estamos de pedra e cal na Associação e prontos a receber vários talentos nas diversas áreas da Altice".

A Associação tem o apoio de mecenas como a Missão Continente, do Altice Group, da SIC e do Santander. O objetivo da Associação é dar continuidade aos sonhos de Sara Carreira e a iniciativa pretende continuar a apoiar quem mais precisa através do financiamento de bolsas.