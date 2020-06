Associações rivais no Carnaval unidas para doar material aos Bombeiros de Viseu

As duas associações, rivais de séculos no Carnaval de Canas de Senhorim, colocaram a velha competição de lado e uniram-se para entregar batas, cogulas, perneiras, mangas, fatos, máscaras, desinfetante de superfícies e desinfetante de ambulâncias às corporações dos Bombeiros Voluntários de Canas de Senhorim, Nelas, Carregal do Sal, Cabanas de Viriato, Mangualde e Penalva do Castelo.

ARC Paço e a UCR Rossio juntam-se para entregar material de mais de 50 mil euros a todas as corporações de Bombeiros Voluntários da Zona 2 do distrito de Viseu.

O material, que foi produzido por 49 costureiras pertencentes às zonas de atuação destas corporações, foi entregue na passada semana numa cerimónia realizada em Canas de Senhorim que contou com a presença de elementos das seis corporações e do Comandante Distrital da Proteção Civil.

Em comunicado é referido que as associações trabalham na produção de material desde março deste ano tendo estado ligadas a outro movimento que entregou EPIs a diversas instituições, Hospitais e entidades, fabricando cerca de 9000 peças.

“Há cerca de um mês surgiu a ideia de colaborar mais diretamente com os Bombeiros Voluntários que diariamente servem estas populações no transporte e socorro, necessitando de grande quantidade de material para o fazer em segurança”, é explicado na nota oficial.

A nota deixa ainda uma indicação sobre a forma com se vive o Carnaval naquela parte do país: “Em Canas de Senhorim, o Carnaval não é um evento, não é uma festa de dias nem tão pouco um desfile, em Canas de Senhorim o Carnaval é uma vida inteira”.