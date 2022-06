Ataque milionário. Hackers roubam 95 milhões de euros em criptomoedas

Elon Musk tem sido apologista da bitcoin, mas também de outras criptomoedas © Unsplash

A plataforma Horizon, da empresa de criptomoedas Harmony, foi alvo de um ciberataque, tendo os hackers roubado 100 milhões de dólares (cerca de 95 milhões de euros) em criptomoedas, revelou o canal CNBC. Este é, como apelida o canal noticioso norte-americano, o "último grande assalto no mundo das finanças descentralizadas".

Segundo a mesma fonte, o ataque foi identificado pela Harmony na manhã de quarta-feira. A empresa acredita que o assalto terá sido levado a cabo através de uma conta individual.

A Harmony informou, entretanto, através do Twitter, estar já a trabalhar com o FBI e com empresas de cibersegurança de forma conseguir investigar e identificar os autores do ataque.

Como explica a CNBC, as pontes blockchain oferecem aos seus utilizadores a possibilidade de transferir os seus ativos de uma blockchain para outra. No caso da Horizon, os utilizadores podem enviar tokens da rede Ethereum para a Binance Smart Chain.

Apesar da Harmony não explicar como foram roubados os 95 milhões de euros, já em abril um investidor tinha demonstrado a sua preocupação sobre a segurança da plataforma Horizon.