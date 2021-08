Atendimento por videochamada disponível alargado a mais serviços

Videochamadas em tempos de pandemia © Unsplash

Em comunicado, o Ministério da Modernização do Estado e da Administração Pública refere que estão agora disponíveis mais seis serviços através do apoio remoto por videochamada com marcação.

A partir de agora, passa a ser possível revalidar a carta de condução, confirmar a alteração de morada do Cartão de Cidadão, pedir o certificado de registo criminal de pessoas singulares, associar atributos empresariais com o Sistema de Certificação de Atributos Profissionais (SCAP), marcar uma consulta no centro de saúde ou alterar os dados associados à Chave Móvel Digital.

Desde junho que, no âmbito da medida "ePortugal mais acessível" inscrita no programa SIMPLEX'20-21, já era possível recorrer a um conjunto limitado de serviços por videochamada, designadamente pedir a Chave Móvel Digital, alterar a morada no Cartão de Cidadão e renovar de Cartão de Cidadão para maiores de 25 anos.

"Trata-se de um modelo de "digital assistido" que garante o apoio na utilização dos meios digitais a todos aqueles que dele necessitam", refere a tutela em comunicado.

Para recorrer a este apoio remoto, os cidadãos devem aceder ao serviço pretendido através da página ePortugal.gov.pt, selecionar a opção na barra lateral do site e agendar a videochamada.

"Após o preenchimento dos dados solicitados e a escolha do dia e hora, o cidadão irá receber, em 15 minutos, um e-mail de confirmação. Na data agendada, será realizada a videochamada que permite aos cidadãos efetuar o serviço online com o auxílio do operador", acrescenta.

Além destes serviços, passou também a estar disponível o encaminhamento para atendimento direto em assuntos relacionados com a Autoridade Tributária, Instituto dos Registos e Notariado, Instituto da Segurança Social e Serviços de Estrangeiros e Fronteiras, através do Centro de Contacto Cidadão (300 003 990).

Para empresas, o Centro de Contacto Empresa (300 003 980) permite a entrada direta para esclarecimentos sobre serviços dedicados à atividade económica e, ainda em fase de projeto-piloto, o atendimento para "alojamento local", "saldos e liquidações", e "feirante ou vendedor ambulante".