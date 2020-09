Atingido o recorde diário de pedidos online para renovação do cartão de cidadão

Quase 1.400 pessoas entregaram nesta terça-feira, dia 08 de setembro, o pedido online para renovação do cartão de cidadão. É o valor diário mais elevado de sempre.

Os dados foram divulgados pelo Ministério da Justiça dando conta de que se trata de um número recorde. “No total, ao longo do dia foram feitos 1.389 pedidos de renovação do cartão de cidadão através da internet”, lê-se na nota do gabinete de Francisca Van Dunem.

“Desde o início deste ano e até 31 de agosto, os serviços do Instituto de Registos e Notariado (IRN) receberam 111.084 pedidos de renovação online do documento, valor 2,5 vezes acima do registado em igual período de 2019, quando se verificaram 43.751 pedidos”, refere a nota divulgada esta quarta-feira.

O serviço de pedido de renovação online foi lançado em maio do ano passado e até agora mais de 146 mil pessoas usaram esta possibilidade, correspondendo a uma média mensal de mais de dez mil pedidos.

Os atrasos

Apesar da facilidade no pedido de renovação do documento, os atrasos nas entregas mantêm-se. De acordo com a Renascença, em agosto, havia quem esperasse mais de um mês para fazer o cartão de cidadão e mais de dois para poder levantá-lo.

A emissora católica indicava na altura que existiam 330 mil cartões prontos para serem entregues. No início de julho, o Jornal de Notícias indicava que o tempo de espera poderia chegar aos cinco meses.