Aumento mais expressivo de casos de covid-19 na faixa dos 0 aos 9 anos. E diminuição a partir de 80 anos

(Imagem de arquivo) © Gonçalo Delgado/Global Imagens

Susete Henriques/DN com Dinheiro Vivo 13 Abril, 2021 • 10:48 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A reunião no Infarmed desta terça-feira começou com André Peralta Santos, diretor de Serviços de Informação e Análise da Direção-Geral da Saúde (DGS), contextualizando que Portugal tem uma "incidência moderada" do vírus da covid-19. "Estamos com uma incidência de próxima dos 71 casos por 100 mil habitante e com uma tendência ligeiramente crescente."

São 22 concelhos, 6,5% da população nacional, que têm uma incidência superior a 120 casos por 100 mil habitantes, afirma o especialista. O Alentejo e Algarve são as regiões que têm mais concelhos nesta situação. Mas, na, última semana, verificou-se também "algum crescimento" nas zonas do Grande Porto e de Trás-os-Montes.

Ainda em relação à incidência, André Peralta Santos refere que há um aumento "mais expressivo" na população mais jovem. Por um lado, regista-se um aumento na faixa etária dos 0 aos 9 anos, segundo o especialista, mas por outro lado "também de realçar a diminuição de casos na faixa etária dos 80 anos, a mais vulnerável à morte".

"Todas as faixas etárias têm uma incidência inferior, face a 15 de março, exceto a dos 0 aos 9 anos", acrescentou o especialista da DGS. E já se começa a registar um aumento na faixa etária dos "25 aos 55 anos que traduz a população ativa".

André Peralta Santos explica ainda que "houve uma intensificação da testagem da semana 13 para a semana 14 e segue um padrão em que concelhos com maior incidência têm maior testagem". Houve uma diminuição da taxa de positividade, inferior a 4% no território nacional, disse.

Resumindo, o investigador da DGS refere que se assiste a um ligeiro aumento de novos casos, um aumento mais expressivo na faixa dos 0 aos 9 anos. O Algarve é a região que apresenta uma tendência de incidência mais elevada.