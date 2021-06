Autoridade Tributária e Aduaneira alerta para e-mail fraudulento

Ministério das Finanças © Luís Castelhano

Dinheiro Vivo/Lusa 09 Junho, 2021 • 11:41 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Autoridade Tributária e Aduaneira alertou esta quarta-feira para mensagens de correio eletrónico fraudulentas provenientes de endereços como alfandega@ctt.pt, com o assunto "Direção Geral das Alfândegas: votar parcela", pedindo que se carregue em diversos 'links' para páginas maliciosas.

Num alerta publicado na sua página da internet, a Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) avisa que as mensagens provenientes de endereços como alfandega@ctt.pt, com o assunto "Direção Geral das Alfândegas: votar parcela", "são falsas e devem ser ignoradas".

"O seu objetivo é convencer o destinatário a aceder a páginas maliciosas carregando nos 'links' sugeridos. Em caso algum deverá efetuar essa operação", avisa a AT.

Num exemplo das referidas mensagens, publicado pela AT, os destinatários são contactados para que paguem os custos de IVA de uma encomenda, seguindo os 'links' indicados.