Estão a decorrer nesta quarta-feira buscas da Autoridade Tributária nos estádios do Benfica, Sporting e FC Porto, avança a CNN Portugal. Estarão em causa transferências de jogadores.

Operação envolve cerca de 100 membros da Autoridade tributária e dezenas de militares da GNR, indica o canal de notícias.

Terão sido realizadas buscas na casa de Alexandre Pinto da Costa, agente de futebol e filho do presidente do FC Porto e também na Torre das Antas, de acordo com o Correio da Manhã.

Em atualização