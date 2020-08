Avante com lotação máxima abaixo de 17 mil pessoas e sem álcool a partir de 20h

A DGS divulgou o parecer sobre o Avante, que arranca esta sexta-feira, dia 4 de setembro, na Quinta da Atalaia, na Amora. Se antes tinha sido anunciado que o evento avançaria com uma lotação máxima de 33 mil pessoas, o parecer estabelece que “o total de lotação é de 16.563 pessoas em simultâneo no recinto”.

António Lacerda Sales, secretário de Estado da Saúde, anunciou na conferência desta segunda-feira que, tendo em conta “o impacto social e imediato do evento”, a DGS optou por divulgar o parecer técnico sobre o Avante.

No documento é possível ler que “a tipologia do evento acarreta diferentes riscos, não só pelo número de participantes mas também pelas características, comportamento esperado, local do evento, duração, atividades disponíveis, circuitos de circulação de pessoas, situação epidémica, entre outros múltiplos critérios”. A DGS refere ainda que verifica-se “um risco real de que, durante o evento, circulem pessoas infetadas, com ou sem sintomas”.

Indicando que, “da análise técnica de toda a documentação fornecida pela Organização da “Festa do Avante!”, bem como das reuniões de trabalho realizadas entre as partes”, o parecer técnico da DGS coloca na organização “a responsabilidade de aplicar medidas de redução de risco e de cumprir, promover e garantir o cumprimento da legislação vigente aplicável, bem como das normas, orientações e recomendações da DGS, durante todo o período de duração do evento”.

O parecer técnico dita a redução da lotação máxima da Quinta da Atalaia a 16563 pessoas, um valor muito abaixo da capacidade de 33 mil pessoas em simultâneo estabelecida há algumas semanas.

Além das habituais recomendações sobre distanciamento físico, higiene pessoal e etiqueta respiratória, é recomendado o uso de máscara por todas as pessoas com mais de dez anos de idade, “em todo o recinto, incluindo os espaços destinados a atividades específicas”, com as exceções já conhecidas para as áreas de restauração e similar.

É recomendado que, nos espaços abertos, “deve ser observada a regra de ocupação máxima de uma pessoa por 8 metros quadrados” e “de uma pessoa por 20 metros quadrados, em espaços fechados, contabilizada em função de cada atividade destinada a uma ocupação específica”.

Em relação ao consumo de álcool no recinto, os participantes na festa só poderão consumir álcool até às 20 horas, no espaço de restauração. Depois dessa hora, só será possível beber álcool durante as refeições.

Já no que diz respeito ao Espaço Criança, estará interdito o funcionamento “de parques de diversões, parques recreativos e similares para crianças”, de acordo com a resolução estabelecida pelo Conselho de Ministros no final de julho. Em alternativa ao Espaço Criança é sugerida a “realização de atividades para crianças” noutros moldes, desde que o funcionamento seja assegurado com distanciamento físico.

Esta segunda-feira o PCP divulgou algumas das medidas sanitárias que vai implementar durante o evento. O recinto foi aumentado em “10 mil metros quadrados”, para um total de 30 hectares. Os três palcos de grandes dimensões vão ter as plateias delimitadas, cadeiras para assegurar o distanciamento físico e a entrada e saída terá de ser feita por corredores de circulação. No caso do palco principal, o 25 de abril, a área dedicada à plateia cresceu, com o PCP a indicar mais 6 mil metros quadrados de área.

Outras medidas incluem também a substituição dos espaços fechados em tendas por áreas ao ar livre. O Auditório 1.º de Maio passará a ser um espaço a descoberto, com cinco mil metros quadrados; também o espaço do livro ou os espaço dedicados ao cinema e teatro passarão a contar com uma programação feita ao ar livre.

Outras medidas divulgadas dão conta do “encerramento temporário em horário fixo para a desinfeção dos WC” ou a criação de equipas permanentes de higienização das esplanadas”.