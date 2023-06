Aviões têm aterrado no Aeroporto da Madeira esta manhã

© Joana Sousa / ASpress

Os aviões dos voos programados para chegar até às 11h30 desta segunda-feira no Aeroporto da Madeira têm conseguido aterrar, de acordo com a informação disponível no site da ANA.

Depois de ter estado condicionado no domingo, o movimento no Aeroporto da Madeira está a ocorrer com normalidade na manhã de hoje.

Segundo a ANA - Aeroportos de Portugal, apenas dois voos terão sido cancelados e os restantes aviões aterraram, não havendo registo de aeronaves que tenham divergido.

No domingo, apenas quatro aviões aterraram no Aeroporto da Madeira, devido ao vento forte, que levou ao cancelamento de mais de 50 ligações.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) emitiu um comunicado no domingo a alertar para "um episódio de tempo quente e seco no arquipélago" da Madeira, sendo expectáveis temperaturas máximas que podem atingir os 35 graus centígrados na costa sul.

"Estarão em vigor avisos de tempo quente a partir de domingo dia 25, com nível máximo Laranja nos dias 26 e 27 [segunda e terça-feira], prevendo-se que o episódio persista pelo menos até quinta-feira dia, 29", lê-se no comunicado do IPMA.

Ainda segundo o IPMA, este "período será também marcado por uma intensificação do vento, em especial em zonas elevadas" e por valores da humidade relativa muito baixos, que podem potenciar o aumento do risco de incêndio.

"Adicionalmente, no mesmo período poderá haver o transporte de poeiras em suspensão até ao arquipélago da Madeira devido ao fluxo persistente de leste", é acrescentado na nota.

Também no domingo, a capitania do Funchal prolongou o aviso de "vento forte" até às 18:00 de hoje, emitido devido às previsões para a orla marítima da Madeira.