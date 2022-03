BCE insatisfeito com comunicação da banca sobre riscos climáticos e ambientais

Sede do Banco Central Europeu, em Frankfurt, Alemanha © Daniel ROLAND/AFP

Dinheiro Vivo/Lusa 14 Março, 2022 • 15:47 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Os bancos da zona euro encontram-se aquém das expectativas do Banco Central Europeu (BCE) quando comunicam sobre os riscos associados ao clima e ao ambiente, anunciou esta segunda-feira o Banco Central. Os 109 bancos que supervisiona diretamente precisam de "melhorar esta informação" - embora o BCE afirme reconhecer os progressos realizados desde novembro de 2020.

O Banco Central sublinha que os bancos devem adaptar "sem demora" a forma como comunicam. Para este efeito, o BCE comunicou as deficiências aos bancos e publicou exemplos de como quer que comuniquem essas informações.

O BCE alerta ainda que a regulamentação sobre riscos climáticos e ambientais "tornar-se-á mais rigorosa nos próximos anos", porque tanto os mercados, como o público em geral, esperam mais explicações. Mas foram feitos progressos, com mais de 70% dos bancos a explicar a forma como os conselhos de administração controlam estes riscos, em comparação com mais de 50% em 2020.

"Contudo, o nível global de transparência é ainda insuficiente", de acordo com o BCE. Cerca de 75% dos bancos não revelam se os riscos climáticos e ambientais têm um impacto material no seu perfil de risco, embora estejam expostos a esses riscos. Quase 60% dos bancos não descrevem como a transição ou os riscos físicos podem afetar a sua estratégia. Apenas 50% dos bancos diretamente supervisionados pelo BCE publicam indicadores importantes sobre os riscos climáticos e ambientais e apenas 15% publicam informações sobre as emissões das atividades empresariais que financiam.

O BCE enviou cartas individuais aos bancos a explicar as principais deficiências e espera que estes façam algo e se preparem para novos requisitos de capital, tais como o Pilar 3 da Autoridade Bancária Europeia sobre riscos ambientais, sociais e de governação.

Ainda este ano, o BCE, que também irá realizar o primeiro teste de stress climático este ano, irá rever novamente os relatórios dos bancos sobre estes riscos.

Também integra estes riscos na sua supervisão regular, o que terá impacto nos requisitos de capital do Pilar 2, que são requisitos de capital específicos para cada banco de acordo com os seus riscos e complementam os requisitos regulamentares mínimos (conhecidos como requisitos do Pilar 1).