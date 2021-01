BE exige requisição civil nos privados que só disponibilizaram 10% das camas

Catarina Martins, líder do Bloco de Esquerda. © Lusa

A líder do Bloco de Esquerda evitou acusar o Governo de má gestão da pandemia mas diz que as camas dos privados já não chegam para a situação de internamentos atuais e são "uma gota de água para o que é necessário". Catarina Martins pede que António Costa ative a requisição civil já porque acusa o setor privado de só ter disponibilizado 10% das suas camas disponíveis.

"Requisição civil só se for necessário e para já não é", responde António Costa no debate parlamentar desta terça-feira à líder do BE. Sobre o acesso aos privados, o Governo continua a preferir os acordos que já estão estabelecidos. "Hoje há 38 convenções assinadas, várias camas disponibilizadas pelo setor social e privado e o Governo não prescinde de utilizar se necessário a requisição quando ela se justificar".

O primeiro-ministro diz que: "ainda não chegámos a esse ponto e espero que não se justifique".

Costa diz que o foco deve ser quebras as cadeias de transmissão do vírus, algo tão importante quanto haver camas suficientes no SNS. Daí que indique os testes são um foco importante. "Desde o início da pandemia que Portugal é um dos que mais testes faz". Uma declaração que pelo menos nas últimas semanas parece estar longe dos números oficiais como indicamos neste artigo: Portugal com pior registo mundial de novos casos diários. Já são 18% dos testados que têm covid.

Por seu turno, Jerónimo de Sousa pede maior reforço do SNS. O secretário-geral do PCP lamenta a falta de meios físicos e de pessoal no SNS nesta altura de pandemia, mas deixa também críticas às farmacêuticas por não partilharem patentes para outros fabricarem as vacinas.

António Costa responde indicando que há agora mais médicos no SNS do que havia há um ano e que os avanços na vacina são inéditos, importantes e feitos em sede da União Europeia.

