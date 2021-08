Bebé da capa do álbum Nevermind processa Nirvana por "pornografia infantil"

Os representantes da banda ainda não se pronunciaram sobre o caso.

Trinta anos após o lançamento do célebre álbum Nevermind dos Nirvana, Spencer Elden, o bebé que aparece na capa, acusa a banda de exploração sexual infantil, avança a BBC.

Lançada em 1991, a capa do bebé nu de quatro meses a nadar numa piscina tornou-se num dos símbolos mais associados à banda de rock, que compôs músicas como Smells Like Teen Spirit, Come As You Are e Lithium. Chegaram a vender-se 30 milhões de cópias do álbum Nevermind. Mas, em 2021, Elden afirma que os seus pais nunca assinaram uma autorização formal do uso da sua imagem e que, na altura, prometeram tapar-lhe os genitais.

"As imagens expõem as partes íntimas e demonstram lascivamente os seus genitais desde que era uma criança", é referido no processo em tribunal.

O pormenor de uma nota de um dólar presa por um fio de pesca é, segundo o advogado do jovem, Robert Y. Lewis, uma associação do menor a um "trabalhador sexual" e Elden acredita que foi vítima de um caso de pornografia infantil, apesar de a lei americana não ter geralmente em conta imagens de bebés sem um tom sexual explícito.

Ainda assim, Spencer afirma que a sua "identidade e nome estarão para sempre conectados a uma exploração comercial sexual a que foi submetido quando era ainda bebé, tendo tido uma visibilidade de enormes proporções até aos dias de hoje" e que chegou a sofrer problemas emocionais, precisando ainda de recorrer a ajuda médica. "Sinto que parte dos meus direitos foram roubados", acrescenta.

O queixoso exige assim uma indemnização de 150 mil dólares de cada os 15 arguidos, incluindo os membros ainda vivos da banda (Dave Grohl, Krist Novoselic), o fotógrafo Kirk Weddle, o manager do Kurt Cobain, bem como a viúva, Courtney Love.

Apesar do "tormento emocional" que a capa de Nevermind lhe causou, Elden admite que a visibilidade desta abriu-lhe várias portas profissionalmente e o mesmo chegou a recriar a imagem diversas vezes para marcar o 10º, 20º e 25º aniversário do álbum.

Em 2008, o pai de Spencer contou que era amigo do fotógrafo responsável e que este lhe tinha oferecido 200 dólares para aceitar que o seu filho fosse fotografado. "Nós estávamos numa grande festa na piscina e não tínhamos qualquer ideia do que estava a acontecer". Três meses depois, foram surpreendidos pela popularidade da capa.

Os acusados e representantes da banda ainda não se pronunciaram sobre o assunto.