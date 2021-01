Benfica com 17 novos casos de Covid-19

Luis Filipe Vieira, Presidente do SL Benfica. © Leonel de Castro/Global Imagens

"O Sport Lisboa e Benfica comunica que, no decurso dos testes realizados desde sábado no Seixal, foram detetados 17 novos casos de COVID-19 entre staff, equipa técnica e jogadores", indica o comunicado do clube.

"Perante estes dados, na defesa da saúde pública e da integridade física dos atletas envolvidos, o Benfica remete para a DGS a decisão de se apresentar em competição nos próximos 14 dias".

O comunicado não especifica quais os jogadores e membros da equipa técnica que estão infetados.

O Benfica tem um jogo marcado para esta quarta-feira, para a meia-final da Taça da Liga, onde deverá enfrentar o Braga.

Já no dia 25 de janeiro os encarnados têm um jogo marcado com o Nacional.