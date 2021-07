Benfica. Vieira renunciou à direção do clube e da SAD

© Filipe Amorim / Arquivo Global Imagens

DN 15 Julho, 2021 • 19:35 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Luís Filipe Vieira renunciou à direção do clube e da SAD do Benfica. A notícia foi avançada inicialmente pela TSF.

Entretanto, o Benfica até já recebeu as cartas de renuncia de Vieira que o deixam de forma oficial fora da liderança do clube (que até ao final do ano irá avançar para eleições) depois de 18 anos.

A demissão surge sequência da Operação Cartão Vermelho, que levou à sua detenção, por suspeitas de abuso de confiança, burla qualificada, falsificação, fraude fiscal e branqueamento. Na passada sexta-feira Rui Costa, o ex-jogador e vice-presidente, assumiu a presidência interina.

Em atualização