Bernie desiste da candidatura nos EUA. Caminho livre para Biden vs. Trump

Bernie Sanders tomou a decisão de desistir da sua candidatura às eleições presidenciais dos Estados Unidos. O anúncio inicial foi feito na CNN, mas entretanto o próprio senador do Vermont já fez o anuncio oficial num vídeo na sua página de Twitter onde apela a que “a luta pela justiça continua”.

Sanders era o único adversário na corrida dos democratas contra Joe Biden, ficando agora o antigo vice-presidente de Barack Obama como único candidato democrata e provável rival para as eleições presidenciais contra Donald Trump.

Today I am suspending my campaign. But while the campaign ends, the struggle for justice continues on. https://t.co/MYc7kt2b16

— Bernie Sanders (@BernieSanders) April 8, 2020