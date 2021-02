Bimby apresenta um novo robô de cozinha e só custará 499 euros

A nova Bimby Friend © Site https://bimby.vorwerk.pt/

"Um novo produto, complementar, super inteligente e uma verdadeira amiga para si, para a sua cozinha e para a sua Bimby TM5 ou TM6" - é assim que a marca descreve o novo robô de cozinha que chega a Portugal com um preço low cost.

Mais pequena do que a original permite fazer mais em menos tempo e foi pensada, essencialmente, para complementar outro aparelho inteligente. Funcionando na perfeição com a Bimby, esta pode ser emparelhada, através do bluetooth com os modelos TM5 e TM6.

A nova Bimby Friend tem a capacidade para cozinhar, ferver e mexer ingredientes e, através da página oficial da marca já é possível marcar uma demonstração.

Disponível em países como França ou Itália, a mais recente inovação da Bimby chega a Portugal no primeiro trimestre do ano e deverá ter ter o preço base de 399€ (sem o copo, caso já tenha outro robô em casa) ou 499€ com o equipamento completo.