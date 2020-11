Black Friday: 12 passos para comprar em segurança

Dinheiro Vivo 27 Novembro, 2020 • 10:15 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Os cibercriminosos utilizam muitas vezes anúncios falsos, redes sociais, envio de correio eletrónico ou pesquisas nos principais motores de busca para chamar a atenção do consumidor.

Através do anúncio de grandes promoções muitos são depois atraídos para páginas falsas onde há o risco de disponibilizarem informações pessoais e dados bancários posteriormente utilizados em seu prejuízo.

Por este motivo, e também pela aproximação da época natalícia, Filipa Macieira, do serviço de cibersegurança da unidade FCCN - RCTS CERT, reúne 12 conselhos que devemos ter em conta quando compramos online.

1. Se vai efetuar compras online, realize a operação em equipamentos de confiança, tentando não usar computadores públicos;

2. No caso de fazer compras a partir do seu computador, telemóvel ou tablet, verifique se a rede sem fios usada é segura, evitando colocar os seus dados em locais com Wi-Fi público e sem cifra;

3. De igual forma, evite responder a e-mails duvidosos;

4. Ao visitar um site, certifique-se de que este tem o cadeado junto ao endereço (URL), desconfiando dos que não têm;

5. Pesquise a mesma oferta em vários sites, ou em sites que comparam preços. Se encontrar um valor muito abaixo dos restantes, poderá estar perante uma oferta fraudulenta;

6. Desconfie de promoções ou ofertas demasiado apelativas e pesquise a reputação da marca caso esta lhe seja desconhecida;

7. No caso das marcas conhecidas, confirme a autenticidade da página, verificando se tem contactos válidos e atualizados (telefone, morada, e-mail, NIF);

8. Procure a política de privacidade da empresa;

9. Se possível, recorra a cartões de crédito temporários, com um limite adequado à compra que vai realizar ou com um limite máximo de utilizações;

10. Não forneça quaisquer dados pessoais que não se enquadrem no contexto da compra.

11. No final, confirme sempre o valor total da compra. Muitas empresas cobram despesas de envio, sem aviso prévio, que podem variar de acordo com o montante da compra, a dimensão ou o peso o que fará com que o produto no final acabe por ter um custo superior ao esperado;

12. Por fim, guarde um registo de todos os passos da compra, através dos e-mails de confirmação, impressão de páginas visitadas ou captura do ecrã;