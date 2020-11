Black Friday: cuidados que deve ter quando compra online

Compras online continuam a subir entre os portugueses. © Pixabay

Este ano aproxima-se uma Black Friday diferente. Ainda que com todas as promoções que a caracterizam e com as ofertas atrativas que antecipam as compras de Natal, devido às restrições impostas pela pandemia da covid-19, a tendência é para o aumento de compras através de plataformas digitais.

Estes são alguns dos cuidados que deve ter em conta na hora de comprar online, segundo a Associação Portuguesa de Bancos.

Navegue sempre em sites seguros

Privilegie os websites cujo endereço comece por "https" e que mostrem o símbolo de um cadeado no início da barra do url e, em vez de redes sociais ou páginas em janelas pop-up, prefira o site oficial da marca.

Utilize ligações seguras

Não use redes públicas de wi-fi para comprar ou pagar algo online, nem utilize a mesma senha para todos os websites. Opte por palavras-passe mais complexas, em detrimento das que são demasiado óbvias.

Tenha cuidado com os contactos suspeitos

Não abra links ou ficheiros de origem que desconhece, normalmente enviados por e-mail ou SMS. As chamadas não solicitadas para "cancelamento de operações não autorizadas" são muitas vezes uma tentativa de fraude.

Desconfie das ofertas bombásticas

Tenha especial atenção às ofertas imperdíveis. Se parecer demasiado bom para ser uma oferta verdadeira é porque provavelmente não o é. Guarde sempre e em qualquer caso o comprovativo de pagamento.

Não forneça informação pessoal

O seu banco nunca lhe pedirá dados pessoais ou códigos de acesso via e-mail ou SMS. Siga sempre as recomendações do seu banco para efetuar pagamentos online em segurança.

Verifique os seus extratos

Consulte com regularidade os extratos das suas contas bancárias. Se detetar algum movimento estranho, contacte de imediato o banco do qual é cliente.

Desta forma, e tomando todas as precauções necessárias, poderá efetuar as suas compras de forma muito mais rápida e prática.

