Black Friday: não se deixe enganar online. Os conselhos da Deco Proteste e da Revolut

Está aí a porta um dos eventos mais esperados do ano: a Black Friday 2020. Devido às restrições determinadas pela pandemia, é estimado que muitos dos consumidores deixem de lado os centros comerciais e deem preferência às compras online - visto que este está a ser um ano fortemente marcado pelas experiências de e-commerce.

Entre outros inconvenientes, as compras virtuais têm a desvantagem de serem menos seguras, pois estão mais suscetíveis a fraudes - de acordo com o comunicado pela Revolut (app financeira), o "Banco Central Europeu identificou que são feitas, todos os anos, transações fraudulentas no valor de 1,8 mil milhões de euros" e, em 2020, "as fraudes com cartões dispararam".

Para evitar que faça parte destes casos, o Dinheiro Vivo reuniu algumas dicas para que seja praticamente impossível ser enganado nesta Black Friday online.

Antes de tudo, conheça os seus direitos

Num primeiro ponto, envolvendo os direitos nas compras online, citados pela Deco Proteste, as lojas online "devem conter informação clara e completa sobre as características dos bens", como por exemplo, o preço total e encargos suplementares de transporte.

"O vendedor é responsável pelo envio e entrega dos bens adquiridos online", nota ainda a Deco Proteste, relembrando que se algo acontecer à sua encomenda antes de chegar a si, "cabe ao vendedor assumir os encargos". Caso corra tudo bem com o transporte, lembre-se de confirmar e comunicar se os artigos se encontram em bom estado o mais rápido possível, a fim de evitar aborrecimentos com o vendedor.

O segundo ponto a ter em plena consciência é o seu direito de desistir da compra online - num prazo de 14 dias. Nas transações à distância, o consumidor tem direito de anular as compras sem custos acrescidos e sem necessidade de justificar o porquê. Para isto, bastará apenas comunicar a desistência (dentro do prazo) através de uma "declaração inequívoca de resolução de contrato", de que são exemplo as cartas registadas e os formulários para o efeito, explica a Deco Proteste.

A Deco Proteste relembra que o consumidor tem a obrigação de devolver o produto nas condições em que o recebeu e relembra que os encargos serão suportados pelo mesmo, a menos que o vendedor aceite o contrário.

Relativamente à devolução do valor pago, este tem de ocorrer no prazo de 14 dias. Caso não aconteça, o vendedor "é obrigado a devolver o dobro no espaço de 15 dias úteis", afirma a Deco Proteste. O vendedor tem o direito de propor o reembolso em voucher ou em saldo para que possa ser utilizado em compras futuras - mas o comprador tem a obrigação de aceitar.

Mais vale prevenir (do que se deixar enganar)

1. Tenha atenção ao website

Verificar a legitimidade dos websites das lojas é o primeiro passo para não se deixar enganar. De acordo com a Revolut, os cibercriminosos têm o hábito de criar sites idênticos aos dos retalhistas, com o intuito de aceder aos dados confidenciais e lançar vírus nos computadores. Para além disto poderão ainda lançar ofertas falsas através das redes sociais.

Tenha em atenção estes pontos e verifique sempre o site oficial das lojas - não clique em anúncios ou links espalhados pela internet.

2. Dê preferência a cartões de uso único

Os cartões descartáveis (como lhes chama a Revolut e que são algo habitual nas fintech mas já surgem também em alguns bancos online), podem ser usados uma única vez para efetuar pagamentos online - após pagar, são destruídos.

Se tem cartões de crédito, certamente terá uma aplicação para o telemóvel que lhe permite geri-los. Nestas aplicações, por norma, existe a possibilidade de criar cartões virtuais, limitados ao montante que pretender - pode, por exemplo, fazê-lo através do da Revolut ou da app MBWay.

Este processo simples irá impossibilitar que os criminosos acedam ao seu dinheiro, mesmo que saibam o número do cartão.

3. Adira às notificações push

Receber notificações não tem de ser algo necessariamente incómodo. Para estar sempre a par das movimentações da sua conta, ative as notificações push - assim saberá sempre que "se registarem débitos nas suas contas" e dará margem para que detete possíveis fraudes em tempo real, podendo denunciar imediatamente, para que seja reembolsado rapidamente, explica a Revolut.

4. Mantenha o seu dispositivo e as apps atualizadas

De acordo com a Revolut, manter as suas apps e o seu dispositivo atualizado evitará "bugs" e fará com que beneficie de todas as funcionalidades de segurança. Se, por acaso, deixar de receber chamadas ou mensagens, "confirme com o seu operador se os sistemas estão funcionais, para garantir que não foi vítima de SIM swap" (esquema de clonagem do chip do telemóvel).

5. Adicione o seu cartão à Apple Pay ou Google Pay

"Quando faz uma compra com esses métodos, o retalhista recebe um código encriptado exclusivo e não o número do cartão original", explica a Revolut. Isto vale, não só para transações online, mas também para físicas - na loja, poderá pagar com o smartphone sem ter de digitar o pin, o que irá reduzir o risco de descobrirem o seu código.