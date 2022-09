Boehly traz uma ideia má e uma ideia velha ao futebol inglês

Todd Boehly, dono do Chelsea © Glyn KIRK/AFP

O desporto americano, com as suas conferences, cheerleaders, off seasons, drafts e interessantes conexões entre a universidade e a alta competição tem muito a ensinar ao futebol - ou soccer, no caso.

O modelo de negócio da Premier League, aliás, é inspirado na NFL, na NBA e noutras organizações. Um "primo" do VAR já era utilizado pelos árbitros americanos, com auriculares e microfones que melhoram as decisões e aumentam a transparência. E o Arsenal, por exemplo, seguiu o modelo americano ao erguer em 2006 o Emirates Stadium, uma arena multiusos moderna e confortável, que substituiu o decadente Highbury, inaugurado em 1913 no estilo art déco por entre prédios residenciais no norte de Londres.

Nem tudo o que vem da América, no entanto, é bom. Ou novo. Todd Boehly, o patrão do Chelsea, por exemplo, teve na semana passada uma ideia boa - mas velha. E uma nova - mas má.

A boa, mas velha, é dotar o clube de satélites onde as centenas de jogadores contratados possam desenvolver-se. Ou seja, aquilo que já faz o City Football Group, liderado pelo Manchester City, com clubes espalhados da América do Sul ao Japão. Ou o grupo Red Bull, hoje com dois representantes na Liga dos Campeões, o Leipzig e o Salzburgo, fora as ramificações além da Europa e até fora do futebol, na Fórmula Um.

A nova, mas má, foi importar para o futebol inglês o "all star game", instituição dos desportos americanos. Sugeriu Boehly, também proprietário dos Los Angeles Dodgers, que equipas com os melhores jogadores do norte e do sul se defrontassem entre si numa partida de exibição. "A Premier League deve aprender com os EUA", rematou.

Nesse caso, o milionário está enganado: foram os EUA que aprenderam com o velho soccer. No fundo, o "all star game" do futebol começou a 30 de novembro de 1872, quando Escócia e Inglaterra, por acaso o norte e o sul da ilha, se defrontaram no primeiro jogo de seleções da história.

Sim, o "all star game" foi uma resposta americana aos desafios entre seleções de futebol, que derivaram em campeonatos como Mundial, Euro, Copa América ou CAN. Dada a impossibilidade de competirem com outros países no futebol americano, por falta de quórum mundial e de qualidade dos rivais, ou de fundarem um Mundial de Basebol atraente, os americanos inventaram os "all star game".

Nesse ponto, o velho soccer, da Velha Albion, do Velho Continente foram o futuro.