Bolas de Berlim. Da Alemanha ao sabor extra nas praias portuguesas

São um negócio considerado tipicamente português, que muitos não sabem que terá chegado ao país pela ‘mão’ de uma família judia vinda da Alemanha que por cá se refugiou mesmo antes da II Guerra Mundial.

A história já é conhecida há algum tempo, mas este verão voltou a circular pelas redes sociais e até mereceu esta semana uma confirmação do site de verificação de factos Polígrafo.

Recapitulamos o que se sabe, com algumas informações novas e tentamos responder às perguntas: Porquê bola de Berlim e porquê o sucesso das bolas de Berlim na praia? Porquê um bolo quente de uma cidade fria num país frio tão popular no lugar mais quente da Europa? E desde quando?

Só se sabe uma parte das respostas a estas perguntas. O doce alemão que o inspira é a chamada Berliner alemã ou, no seu nome completo, Berliner Pfannkuchen – conhecida dentro de Berlim, de onde é originário, apenas como Pfannkuchen. Esse mesmo bolo que dá origem à bola de Berlim portuguesa que conhecemos hoje, também inspirou o dónute americano e aparece como parte de uma tradição local num livro de receitas de 1532, que se tornou num dos primeiros livros de receitas a ser impresso na famosa impressora criada por Johannes Gutenberg no século XV.

Estes bolos fritos tão pouco portugueses têm a origem marcada no nome. São mesmo da Alemanha. E, de acordo com a historiadora Irene Flunser Pimentel, foram trazidos para Portugal por uma família judia que cá se refugiou por altura da II Guerra Mundial e encontrou neles o rendimento extra que precisava numa época conturbada.

Uma década depois de começarem a vender o produto apetecido em Portugal, os Davidsohn já tinham um estabelecimento comercial em Lisboa que servia esta iguaria e onde as pessoas as comiam cobertas de calda de açúcar e acompanhadas de chá frio.

A história é assim contada no livro de 2006 de Pimentel “Judeus em Portugal durante a II Guerra Mundial”. A protagonista em causa é a refugiada judia Ruth Davidsohn, que chegou a ser entrevistada pela socióloga Christa Heinrich, colaboradora de Pimentel.

No livro é relatado que a jovem Ruth terá chegado a Portugal com a irmã e os pais, vindos de Hamburgo, do norte da Alemanha, a 6 de outubro de 1935, antes do início da II Guerra, quando Hitler já era o chanceler há dois anos. O exílio para o país estará relacionado não só com vantagens a nível de legalização, mas também por já terem família em Portugal, nomeadamente os tios Lily e Hugo Losser, que trabalhavam na importação de máquinas automáticas de chocolates.

Ao Polígrafo a historiadora explicou já este verão que não se sabe com certeza se esse foi o momento da descoberta da bola de Berlim em Portugal, “mas o período da II Guerra Mundial deve ter sido aquele em que o bolo se espalhou no nosso país”.

Pimentel diz ainda sobre esse período: “os refugiados judeus ou outros alemães ou austríacos não podiam trabalhar em Portugal e começaram a exercer trabalhos mais ou menos clandestinos: venda ambulante de gravatas, confeção de comida para outros refugiados e também de bolos que vendiam a alemães, não necessariamente refugiados, que viviam em Portugal”.

Nesse tempo, as bolas eram fritas tal como agora, mas Ruth Davidsohn recheava-as com compota de frutos silvestres, de morango ou framboesa e não com o típico creme de ovos atual (embora existam versões com creme de chocolate, alfarroba – no Algarve – ou até de morango).

Menos de uma década depois da chegada da família alemã Davidsohn havia vários estabelecimentos comerciais em Lisboa que as serviam ao público. O crítico de música e escritor húngaro Hermann Grab faz referência a um café na Avenida da Liberdade, “onde as pessoas se sentavam à sombra das árvores altas, comendo bolas de Berlim cobertas de calda de açúcar e acompanhadas de chá frio”, no livro Ruhe auf der Flucht. Tudo indica, a família Davidsohn acabou por deixar Portugal e seguiu para os Estados Unidos, como era hábito em muitas famílias judias vindas da Alemanha naquele período.

A bola de Berlim implantou-se de tal forma que se tornou o segundo ou terceiro bolo que portugueses mais comem.

A magia do sabor da bola na praia

Na Notícias Magazine de 2013 procura-se explicar as razões deste bolo vindo do frio ter tanto sucesso num lugar de calor. “O sal e o açúcar, o doce e o salgado, funcionam como um gatilho para o palato. O sal do mar e o açúcar do bolo. A praia abre o apetite, e uma bola de berlim é um bolo suficientemente consistente para saciar. Já o resto, porque foram trazidas para a praia, de norte a sul do país, ninguém sabe apurar muito bem. Há uma versão por cabeça. Ou porque eram práticas. Ou porque saciavam. Ou porque estavam à mão e eram fáceis de fazer”.

Já sobre o nome “Berlim” associado ao bolo, virá mesmo da tal origem do bolo que o inspira, o tal Berliner.