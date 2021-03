Bolsa pública de imóveis pode disponibilizar só 20 imóveis este ano

Casas em Lisboa. © Unsplash

Em entrevista ao Negócios e à Antena 1, Marina Gonçalves, secretária de Estado da Habitação, indica que, dos 200 imóveis identificados para a bolsa criada para arrendamento acessível, só algumas dezenas poderão estar no mercado este ano.

Na entrevista, Marina Gonçalves afirma que o processo desta bolsa está a andar e que o Governo espera ter alguns imóveis no mercado este ano. A secretária de Estado deixa a ressalva de que seria "um grande erro" avançar com um número quando a situação "depende de um conjunto louco de procedimentos", mas que a perspetiva seria a de "avançar com 20/30 imóveis este ano". No espaço de dois anos serão 200, explicou.

A secretária de Estado sublinhou que quando fala em 20 fogos são fogos "para entregar" e não apenas "procedimentos concursais para avançar".

Na mesma entrevista, Marina Gonçalves falou ainda sobre a Bolsa Nacional de Alojamento Urgente e Temporário, que pretende responder a crises inesperadas de aprovação. A secretária de Estado avançou que o enquadramento legislativo desta bolsa, que terá uma dotação de 186 milhões de euros do PRR, deverá ser aprovado em breve em Conselho de Ministros.