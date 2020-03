Bolsonaro nega teste positivo ao coronavírus

O presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, negou no Twitter que tenha tido um teste positivo para o coronavírus (Covid-19).

Quem tinha avançado a informação foi o colunista do jornal O Dia Leandro Mazzini, que explicava esta manhã que o presidente brasileiro esperava agora o resultado do segundo teste para se puder confirmar ou não a infeção. “Deu positivo o primeiro teste para constatar infeção por coronavírus no Presidente da República Jair Bolsonaro”, refere o colunista.

Bolsonaro reagiu algumas horas depois no seu Twitter, negando a alegação.

– HFA/SABIN atestam negativo para o COVID-19 o Sr. Pres. da República Jair Bolsonaro. pic.twitter.com/iL3YPGPGXA — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) March 13, 2020

Já esta quinta-feira, Bolsonaro tinha aparecido de máscara na cara num vídeo em direto no Facebook por precaução.

O porta-voz do presidente brasileiro, Fábio Wajngarten, foi o primeiro funcionário do Governo Federal a ser diagnosticado com o Covid-19, seguindo-se o senador de Mato Grosso do Sul Nelsinho Trad. Ambos viajaram com Bolsonaro aos Estados Unidos a semana passada e estiveram com o presidente dos EUA Donald Trump na visita oficial (como se vê na foto).

Na terça-feira Bolsonaro tinha desvalorizado a pandemia, explicando que se tratava “de uma pequena crise”, definindo o Covid-19 “muito mais fantasia que os media propagam pelo mundo todo”.

(artigo atualizado às 15h40 com reação de Jair Bolsonaro)