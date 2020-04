Boris Johnson abandona unidade de cuidados intensivos

“O primeiro-ministro já saiu esta noite dos cuidados intensivos, regressando à ala onde continuará a ser acompanhado durante esta fase inicial da sua recuperação”, indica um porta-voz do Governo britânico.

De acordo com a BBC, este porta-voz terá ainda acrescentado que Johnson “está extremamente animado”.

Boris Johnson, que está infetado com covid-19, foi hospitalizado esta segunda-feira, dia 6 de abril, após o agravamento dos sintomas da doença. Mais tarde, o político britânico de 55 anos acabaria por dar entrada na unidade de cuidados intensivos, onde permaneceu até este ponto.

Johnson anunciou a 27 de março que estava infetado com a covid-19, explicando que ficaria em situação de isolamento social no n.º 11 de Downing Street, perto da residência oficial do primeiro-ministro britânico, mas que continuaria a acompanhar os trabalhos para enfrentar a pandemia. Mais tarde, os sintomas de coronavírus acabariam por levar Johnson até ao St Thomas’ Hospital, em Londres.

Através das redes sociais, vários políticos do Reino Unido têm expressado apoio a Boris Johnson, mostrando satisfação pelas notícias da melhoria do estado de saúde do primeiro-ministro britânico. No Twitter, a primeira-ministra da Escócia, Nicola Sturgeon, mostra-se satisfeita com “as boas notícias”.

Os números mais recentes da covid-19 no Reino Unido dão conta de mais de 7900 mortes e de um total de 60733 infetados. Há registo de pelo menos 135 recuperados.