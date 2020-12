BPI vence Prémio Cinco Estrelas na categoria de Grandes Bancos pelo 2º ano consecutivo

Fachada do Banco BPI © Sara Costa / Global Imagens

O BPI alcançou a liderança na categoria de Grandes Bancos no Prémio Cinco Estrelas, pelo segundo ano consecutivo, e registou, entre os cinco bancos avaliados, uma pontuação global de 77,1%, um aumento de mais 5,4% face ao ano anterior.

Os consumidores inquiridos (1150) nesta categoria, melhoraram as pontuações do BPI em todos os critérios avaliados, nomeadamente na qualidade e inovação dos serviços digitais, produtos, atendimento, entre outros.

O Prémio Cinco Estrelas é um sistema de avaliação com o propósito de medir o grau de satisfação que os produtos, os serviços e as marcas conferem aos seus utilizadores.

Os critérios de avaliação passam por variáveis como a satisfação pela experimentação, relação preço-qualidade, intenção de compra ou de recomendação, confiança na marca e inovação.

O prémio resulta ainda da apreciação de 2670 consumidores portugueses e divide-se em três fases - focus group e comité especializado, testes de experimentação e estudos de mercado massificados - que são coordenadas por entidades independentes na área dos estudos de mercado.

Para os consumidores, o selo "Prémio Cinco Estrelas" constitui uma garantia de qualidade e, para as marcas vencedoras, traduz-se numa ferramenta de avaliação rigorosa e de comunicação diferenciadora.

A juntar a esta distinção, o BPI foi recentemente eleito como o "Banco do Ano 2020" em Portugal pela revista britânica "The Banker", do grupo Financial Times.