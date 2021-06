Quatro concelhos não avançam no desconfinamento e 10 estão em alerta

A ministra de Estado e da Presidência, Mariana Vieira da Silva © ANTÓNIO COTRIM/LUSA

Braga, Lisboa, Odemira e Vale de Cambra. Estes são os concelhos que Mariana Viera da Silva, ministra da Presidência e da Modernização Administrativa, confirmou na conferência de imprensa do Concelho de Ministros esta quarta-feira que não avançam no desconfinamento.

"Temos quatro concelhos que não vão acompanhar o resto do país em desconfinamento: Braga, Lisboa, Odemira e Vale de Cambra".

Há também 10 concelhos em situação de alerta. São eles: Albufeira, Alcanena, Arruda dos Vinhos, Cascais, Loulé, Paredes de Coura, Santarém, Sertã, Sesimbra e Sintra.

A ministra esclarece ainda que nenhum concelho vai regredir na fase de desconfinamento, nesta próxima quinzena. Neste momento não existe nenhum concelho com mais de duas vezes 240 casos da covid-19 por 100 mil habitantes no caso das áreas de alta densidade populacional ou mais de duas vezes 480 casos por 100 mil habitantes no caso de concelhos de baixa densidade populacional.

Já em relação à avaliação da semana passada, em que Golegã e Odemira ficaram na terceira fase do plano de desconfinamento, de 19 de abril, enquanto os restantes concelhos de Portugal Continental estavam no nível de 1 de maio (4.ª fase), ambos os concelhos avançam esta semana, mas para etapas diferentes.

Odemira avança para a fase de 1 de maio e Golegã prossegue diretamente para a nova fase de 14 de junho, com um alívio das medidas de controlo da pandemia da covid-19.

Governo informa que incidência de casos em 70,6 e índice de transmissibilidade em 1,08

Portugal continental apresenta uma incidência 70,6 novos casos de covid-19 por cem mil habitantes e um índice de transmissibilidade (Rt) do coronavírus SARS-CoV-2 de 1,08, anunciou esta quarta-feira a ministra de Estado e da Presidência.