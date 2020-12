Brasil suspende voos de e para o Reino Unido devido a nova estirpe

O presidente do Brasil, Jair Bolsonaro © EPA/Joédson Alves

A medida, publicada no Diário Oficial, entrará em vigor a partir de sexta-feira, dia 25, e estende-se a todos os estrangeiros que passaram pelo Reino Unido durante os últimos 14 dias.

Na terça-feira, as autoridades brasileiras tinham decidido começar a "monitorizar" os passageiros que chegavam do Reino Unido devido à nova estirpe do coronavírus, mas sem ir ao extremo agora adotado de suspender os voos.

A medida adotada hoje é adicional a outra anunciada na semana passada e que estará em vigor a partir do dia 30, segundo a qual todos os passageiros que chegam ao Brasil por via aérea provenientes de outros países terão de apresentar um teste RT-PCR negativo.

O Brasil é um dos países mais atingidos pela pandemia, juntamente com os Estados Unidos e a Índia, e de acordo com os últimos dados oficiais regista quase 190.000 mortes e perto de 7,4 milhões de casos, numa altura em que os especialistas dizem que enfrenta uma segunda vaga, quando ainda não superou a primeira.