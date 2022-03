British Council cria exame de certificação em inglês mais económico

Aptis ESOL é o novo exame de inglês do British Council e é feito através de computador © Pixabay

O British Council, organização internacional de ensino e cultura do Reino Unido, acaba de lançar um novo exame de inglês que reconhece as competências na língua inglesa a maiores de 16 anos, a um preço mais acessível comparativamente com a restante oferta no mercado. Aptis ESOL é um exame realizado 100% em computador e tem duas versões, "general" e "advanced".

Presente em mais de 85 países e reconhecido por mais de 50 organizações e universidades em Espanha, este exame tem uma maior flexibilidade a nível de datas, visto ser feito através de computador, e apresenta os resultados entre 48 e 72 horas depois da sua realização, segundo o British Council. O Aptis ESOL General (dirigido aos níveis de A1 a B2) tem o custo de 80€ e o Aptis ESOL Advanced (dirigido aos níveis de B1 a C2) de 94€.

"Trata-se de um exame mais acessível e prático, que acreditamos que será uma mais-valia para estudantes e, também, para jovens adultos a ingressar no mercado de trabalho ou que queiram progredir na sua carreira", sublinha Tim Perry, deputy country exams manager em Portugal.

O Aptis ESOL tem o reconhecimento do Ofqual (The Office of Qualifications and Examinations Regulation) e é desenvolvido pelos principais especialistas em certificações do British Council.

Os dias 22 e 29 de abril são as datas apontadas para a realização do exame em Lisboa. De forma a apresentar detalhadamente a oferta e esclarecer dúvidas sobre a mesma, a organização irá dinamizar um webinar no próximo dia 8 de abril, dirigido ao público em geral.