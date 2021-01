Brunch da Mercantina está agora disponível todos os dias e com entregas ao domicílio

Dinheiro Vivo 18 Janeiro, 2021 • 19:56 Partilhar este artigo Facebook

Mais uma vez, o Grupo Mercantina reforça a sua oferta para dar resposta aos fãs de brunch e disponibiliza o "apetitoso" Brunch Everyday at Home.

Com a aprovação do novo confinamento, o grupo sentiu a necessidade de continuar a fazer chegar as suas opções ao público, desta feita, através de take-away e entregas ao domicílio, todos os dias das 10h30 às 15h. Assim, e exclusivamente disponível na plataforma Uber Eats, os pedidos de brunch que forem realizados nas duas primeiras semanas não têm a taxa adicional de entrega.

Depois do "sucesso do brunch no maat Café, na Mercantina Alvalade e no Bistro 37", a marca volta a apresentar um "apetecível menu composto por uma seleção dos melhores ingredientes" e foi pensado para uma (14,50€), duas (29€) e até quatro pessoas (54€).

A oferta é muito variada e composta por iogurte grego com granola e fruta; tosta de salmão fumado, queijo creme e cebolinho ou uma tosta de abacate, bacon e tomate confitado; ovos rotos trufados com presunto em duas texturas; e a croqueta basca de presunto com creme de milho fumado.

Para completar o pedido pode ainda escolher umas panquecas simples - com mel, nutella ou maple syrup - ou veggie - com base de aveia e banana, com caramelo de banana e morango e lascas de chocolate negro.

O brunch fica completo com sumo de laranja natural, chá de maçã e canela e um sumo detox. Embora o Bao não se encontre no menu base, é apresentado como sugestão por mais 6,50€. Foi criado ainda um menu mais simples com o valor de 9,80€, que é composto por panquecas, uma bebida ou tosta e outra bebida.