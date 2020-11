Brunch do Maat Café chega à Mercantina Alvalade e ao Bistro 37 a pensar no estado de emergência

Dinheiro Vivo 13 Novembro, 2020 • 16:20 Partilhar este artigo Facebook

Com as restrições impostas devido à pandemia da covid-19, nomeadamente com o recolher obrigatório nos dois próximos fins de semana a acontecer a partir das 13 horas, o comércio e a restauração enfrentam desafios difíceis.

O Grupo Mercantina, que inaugurou recentemente o "já famoso" brunch do Maat Café volta a reinventar-se e cria novos horários para que os clientes possam desfrutar da experiência, não só museu que possuí uma vista de invejar, mas também noutros dois espaços, indica o grupo em comunicado.

Este fim de semana e no próximo (nos dias 14, 15, 21 e 22 de novembro), os apreciadores de brunch poderão reservar, previamente, a sua mesa entre as 9h30 e as 12h30, no Maat Café, na Mercantina Alvalade ou no Bistro 37.

Em cada um destes espaços estarão disponíveis dois tipos de brunch. O Avenida, que com o valor de 15€ reúne os tradicionais croissants, bolos caseiros, dois tipos de pão - com os respetivos acompanhamentos - e opções mais saudáveis como o iogurte, a granola e a fruta. Estão ainda incluídos os ovos e uma bebida que pode ser escolhida entre sumos naturais, chás e café.

Já o Brunch Lisboa da Mercantina e do Bistro disponibiliza, por 21€, para além de toda seleção anterior, a opção de uma tosta de salmão e de ovos benedict em alternativa aos ovos mexidos ou escalfados. A oferta fica completa com um brownie de chocolate e frutos secos ou uma panqueca e um mini hambúrguer ou Bao.

Os mais novos não são esquecidos e têm disponível também o brunch Infantil que, por 10€, inclui croissant, panqueca e iogurte com cereais ou leite.