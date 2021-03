Bruxelas limita exportação de vacinas contra a covid por mais três meses

Stella Kyriakides, comissária europeia da Saúde. © EPA/OLIVIER HOSLET

Até ao final de junho deste ano, a exportação de vacinas contra a covid-19 vai precisar de autorização, segundo o novo mecanismo aprovado pela Comissão Europeia.

O executivo comunitário justifica com a necessidade de assegurar que as doses contratualizadas com as farmacêuticas são entregues o quanto antes, como está descrito nos acordos de compra antecipada - os Advance Purchase Agreements (APA), na designação inglesa.

"Esperamos que as empresas com as quais assinamos um contrato cumpram as suas obrigações para com os cidadãos da União Europeia (UE)", afirmou a comissária da Saúde, Stella Kyriakides citada num comunicado da Comissão, acrescentando que "nem todas as empresas estão honrar seus acordos com a UE, apesar de terem recebido um pagamento inicial para permitir uma produção suficiente", avisou.

O mecanismo de transparência e autorização começou a ser aplicado no dia dia 30 de janeiro e deveria acabar já este mês, mas o executivo comunitário entendeu que ainda não estão criadas as condições para levantar esta restrição.

"Vamos insistir para que o compromisso seja garantido e continuaremos a trabalhar com as empresas para aumentar a produção na Europa o mais rápido possível", assegurou a comissária da Saúde.

Em atualização