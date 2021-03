Bruxelas limita exportação de vacinas contra a covid por mais três meses

Stella Kyriakides, comissária europeia da Saúde. © EPA/OLIVIER HOSLET

Até ao final de junho deste ano, a exportação de vacinas contra a covid-19 vai precisar de autorização, segundo o novo mecanismo aprovado pela Comissão Europeia.

O executivo comunitário justifica com a necessidade de assegurar que as doses contratualizadas com as farmacêuticas são entregues o quanto antes, como está descrito nos acordos de compra antecipada - os Advance Purchase Agreements (APA), na designação inglesa.

"Esperamos que as empresas com as quais assinamos um contrato cumpram as suas obrigações para com os cidadãos da União Europeia (UE)", afirmou a comissária da Saúde, Stella Kyriakides citada num comunicado da Comissão, acrescentando que "nem todas as empresas estão honrar seus acordos com a UE, apesar de terem recebido um pagamento inicial para permitir uma produção suficiente", avisou.

O mecanismo de transparência e autorização começou a ser aplicado no dia dia 30 de janeiro e deveria acabar já este mês, mas o executivo comunitário entendeu que ainda não estão criadas as condições para levantar esta restrição.

"Vamos insistir para que o compromisso seja garantido e continuaremos a trabalhar com as empresas para aumentar a produção na Europa o mais rápido possível", assegurou a comissária da Saúde.

Uma recusa

Desde que o mecanismo foi introduzido no final de janeiro que apenas houve uma recusa na exportação de vacinas para fora da União Europeia. Bruxelas não identifica o caso, mas publicamente, apenas houve conhecimento do bloqueio decretado por Itália de um lote de 250 mil doses da vacina da AstraZeneca produzida numa fábrica italiana com destino à Austrália.

À exceção deste caso, a Comissão refere que "em seis semanas de existência deste mecanismo" foram autorizados 249 pedidos de exportação de vacinas para 31 países, num total de 34,090,267 doses, uma vez que "não ameaçavam os acordos contratuais entre a UE e os fabricantes.

Até agora, a Comissão Europeia assinou contratos com seis farmacêuticas para o fornecimento de vacinas: AstraZeneca, Sanofi-GSK, Janssen, BioNtech-Pfizer, CureVac e Moderna, assegurando o acesso a 2,6 mil milhões de doses e estão em curso negociações com mais duas empresas.