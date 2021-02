Building the Future. O potencial do ensino à distância e as armadilhas do cibercrime

Dinheiro Vivo 01 Fevereiro, 2021 • 16:02 Partilhar este artigo Facebook

Numa conversa com as escritoras Ana Maria Magalhães e Isabel Alçada, e o diretor da Unidade Nacional de Combate ao Cibercrime e à Criminalidade Tecnológica Carlos Cabreiro, o evento Building the Future veio reforçar o debate sobre os perigos do digital, nomeadamente o cibercrime.

Promovido pela Associação Portuguesa de Seguradores (APS), o painel Saffer Internet abre a discussão alargada sobre o conhecimento inovador, com base no pensamento criativo, e os seus impactos nas transformações da economia digital, ao mesmo tempo que, nesta sessão, faz a ponte para os dois livros recentemente lançados pela APS - "Talvez uma App" e "Armadilha digital" - escritos pelas autoras em colaboração com o doutor Carlos Cabreiro.

Cibercrime

"Já tinha noção que havia cibercrime mas não nesta dimensão", confessa Ana Maria Magalhães.

As matérias do cibercrime e do digital são, de acordo com Carlos Cabreiro tratadas de forma "muito repentina e sem a simplicidade com que são retratados no livro Armadilha digital".

Quais os modos de operação mais comuns dos cibercriminosos e que estão retratados no livro "Armadilha digital"?

O especialista da área e investigador explica que existem essencialmente quatro:

1. Furto de identidade

Neste caso fala-se do furto de identidade adaptado à Internet que é, a "grande capacidade que existe da parte de quem pratica este tipo de ilícitos de poder assumir a identidade de outrem, furtar a identidade da pessoa legítima fazendo-se passar por ela naquilo que são as interações possíveis na Internet". O especialista explica ainda que estas divergem e podem ir desde "a interação com as entidades bancárias, com e nas redes sociais, com associações a que pertencem", entre outras.

2. Clonagem de meios de pagamento

Quando se fala em meios de pagamento não estão só implícitos os cartões de crédito ou de débito, fala-se "de uma imensidão como cartões de supermercado, de gasolineiras" ou outros que "incorporam informação pessoal e que, uma vez utilizada, vai (e pode) causar prejuízos ao verdadeiro titular".

3. Phishing

Este é "cada vez mais associado à possibilidade que alguém tem de capturar as credenciais que usamos no acesso, por exemplo, às contas bancárias através da Internet e das plataformas das entidades". Neste ponto o investigador vem ainda relembrar que esta técnica não se resume exclusivamente às contas bancárias e que "numa imensidade de situações são usadas credencias como o user name ou qualquer palavra-chave associada", assim, quando "alguém usa estes meios está em condições de se fazer passar por nós".

4. Intromissão direta no correio eletrónico

Este modo está, mais uma vez, associado ao roubo de credenciais e está subjacente ao phishing. Uma vez que se tem acesso às credenciais de alguém "facilmente se consegue aceder ao e-mail dessa pessoa através Internet, porque existem serviços que permitem esses mesmo acessos".

Tecnologia como uma oportunidade

Comportando todos os riscos que foram apresentados anteriormente e tantos outros que não estão aqui incluídos, a tecnologia é, ainda assim, uma ferramenta muito completa que pode proporcionar inúmeras oportunidades.

Quanto à tecnologia associada à educação, Isabel Alçada refere que estes são "recursos fantásticos mas que é preciso usá-los bem" e pode ser uma forma de, para quem não é profissional, "ir mais longe, com todos os cuidados que é preciso ter".

Para a escritora, numa sociedade em que a informação se mostra "absolutamente essencial" é, mais do que nunca, necessário que, em primeiro lugar as pessoas se "habituem a ir procurar a informação" e, em segundo mas não menos importante que sejam "criticas e distingam o que é ou não verdadeiro". Atualmente há, nas palavras da autora um "bombardeamento permanente de informação" e as pessoas "devem formar a sua capacidade de selecionar".

"A tecnologia veio para ajudar, veio para ajudar os jovens, veio para ajudar as pessoas e é com ela que temos de lidar", conclui Carlos Cabreiro.