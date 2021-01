Building the Future: O que não deve perder do evento da Microsoft Portugal dedicado à era digital

Dinheiro Vivo 25 Janeiro, 2021 • 15:00 Partilhar este artigo Facebook

Liderada pela Microsoft e desenvolvida pela iMatch, o Building the Future reúne mais de "40 parceiros, em 100 horas de transmissão e mais de 200 oradores para uma audiência de cerca de 20 mil online viewers", explicam em comunicado.

São três dias consecutivos de conferências e workshops com o objetivo de reunir as empresas dos mais diversos ramos de atividade económica, de forma a pensar a inovação, potenciar as competências digitais, bem como as novas oportunidades de negócio.

Com a possibilidade de interação com a audiência, oradores e parceiros - através de uma plataforma de MatchMaking -, o evento será à escala global, em formato digital e promete ser o "mais interativo de sempre".

Da democratização da inteligência artificial, à medicina regenerativa e processos de envelhecimento na sociedade, passando pelo papel que os dados representam na reinvenção dos negócios e pela necessidade da criação de modelos de negócio sustentáveis, estes são alguns dos temas da agenda de discussão do Building the Future.

Julia White, vice-presidente corporativa da Microsoft, Aubrey de Grey, diretor científico da Sens Research Foundation, Pascal Finette, cofundador da be radical e Singularity University"s Chair for Entrepreneurship & Open Innovation, Gonçalo Muñoz Abogabir, cofundador da Triciclos, Anthony Salcito, vice-presidente da WorldWide Education da Microsoft e Limor Magaznik, director-geral do Instituto de Política Tecnológica de Israel são alguns dos oradores presentes na 3º edição do evento.

(Saiba como ganhar bilhetes para o Building the Future no podcast do Dinheiro Vivo, Made in Tech - episódio 8, com Teresa Virgínia, da Microsoft Portugal a falar do evento e também da importância da plataforma Teams para o ensino à distância nas escolas: Siga no Spotify, Apple Podcasts e Google Podcasts)

Dia da educação a 28 de janeiro

À semelhança do ano precedente, o terceiro e último dia é dedicado à transformação digital no setor da educação e, especialmente no contexto em que nos encontramos, visa dar resposta aos desafios dos professores, alunos e das próprias instituições.

A acrescentar, são ainda destacadas iniciativas como o Job Pitch Challenge, "a maior caça ao talento em Portugal, que possibilita o acesso direto de estudantes e recém-licenciados a CEOs e Top Managers das maiores empresas em Portugal".

O Edu Day, que terá lugar no dia 28 de janeiro, conta com a organização da Fundação José Neves e decorre sob o tema "Empowering learning anytime, anywhere".

Durante o perído da manhã, as conversas recaem especialmente sobre tech skills e formação contínua, no entanto, da parte da tarde o palco principal vai ser ocupado por José Neves, fundador da Fundação José Neves, e John Elkann, presidente da holding EXOR e da Fiat Chrysler Automobiles, e chairman da Ferrari que conversam sobre o mote "Unleash the power of skills".

Ainda ao longo do terceiro e último dia, vão ser realizados vários painéis pelos quais passarão nomes como Francisco Veloso, "dean" do Imperial Business College em Londres, António Murta, cofundador da Fundação José Neves, Erik Fernholm, diretor geral e fundador da 29k e Cristina Fonseca, cofundadora da Talkdesk e atual Venture Partner da Indico Capital Partners.

Os restantes horários estão disponíveis na página oficial do evento.