Building the Future regressa online e com acessos gratuitos para a comunidade educativa

O evento de transformação digital Building the Future está de regresso para a 3º edição. Liderado pela Microsoft e desenvolvido pela iMatch, este decorre nos próximos dias 26, 27 e 28 de janeiro, desta feita em formato online.

À semelhança do ano precedente, o terceiro e último dia é dedicado à transformação digital no setor da educação e, por tal, a organização do evento vem anunciar em comunicado que serão disponibilizados cinco mil acessos gratuitos para toda a comunidade educativa.

"Num contexto em que as escolas voltam a fechar e as atividades letivas ficam suspensas, acreditamos que a visão e a experiência que partilhamos no Building The Future será impulsionadora da transformação digital da educação em Portugal. No terceiro dia, que é dedicado à educação, teremos conteúdos que permitirão à comunidade educativa obter respostas e desenvolver as suas competências digitais, assim como re-imaginar o que poderá ser a experiência da aprendizagem no futuro", avança Paula Panarra, Diretora Geral da Microsoft Portugal.

Na plataforma do Building the Future estão já disponíveis as informações sobre o evento, bem como a possibilidade de reserva das sessões, networking entre participantes e agendamento de calls e meeting requests.

Para aceder ao evento, os membros da comunidade educativa devem proceder ao registo usando os seguintes códigos:

Para comunidade educativa: ACADEMIABTF2021

Para estudantes: STUDENTBTF2021

Este que se afirmou como "o maior evento de transformação digital em Portugal" regressa com o objetivo de "ajudar a construir a visão, a estratégia e as bases necessários ao futuro" e reúne mais de 40 parceiros, em 100 horas de transmissão e mais de 200 oradores para uma audiência de cerca de 20 mil pessoas.