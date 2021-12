Buscas no Sporting e no Benfica. Empresário César Boaventura detido

© Miguel Pereira/Global Imagens

A Polícia Judiciária está a fazer buscas no Sporting e no Benfica esta quarta-feira para recolher provas sobre suspeitas de "fraude fiscal, burla qualificada, falsificação informática e branqueamento".

De acordo com a PJ, esta investigação insere-se no âmbito da Operação Malapata, para a qual executados dados cumprimento a vários mandatos de detenção e buscas domiciliárias, sendo que o empresário de futebol César Boaventura foi um dos detidos, além de outros dois suspeitos.

De acordo com a Diretoria do Norte da PJ, foram feitas "28 buscas domiciliárias e não domiciliárias, realizadas nos concelhos de Barcelos, Braga, Esposende, Trofa, Vila Nova de Famalicão, Funchal, Benavente e Lisboa", que acrescenta terem sido "detidos três indivíduos, entre os quais um empresário do setor metalúrgico e um empresário ligado à atividade desportiva, fortemente indiciados pelos referidos crimes".

Em atualização.