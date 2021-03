Cabrita: Na semana da Páscoa "não haverá viagens turísticas para Portugal"

Eduardo Cabrita © Lusa

O ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, afirmou esta quinta-feira no encerramento do debate que aprovou a renovação do estado de emergência até 15 de abril, que "na próxima semana [semana da Páscoa], não haverá viagens turísticas para Portugal", apenas "deslocações essenciais".

Eduardo Cabrita reforçou que "provavelmente teremos de estar em estado de emergência até ao início de maio, em convergência com o plano de desconfinamento apresentado pelo Governo", fazendo um apelo à convergência e à resiliência em torno das medidas que o Governo está a aplicar no combate à pandemia de covid-19.

Portugal tem hoje cerca de 1/6 dos casos ativos que tinha no final de janeiro, recorda o ministro da Administração Interna, e que hoje o número de internamentos reduziu para cerca de 1/5 do que tínhamos há um mês e meio. "Por isso, na próxima quinzena, temos de nos mobilizar e mostrar que temos capacidade de resiliência", acrescentou Eduardo Cabrita.

"Na próxima semana, para Portugal, não haverá viagens turísticas. Só serão admitidos aqueles que para aqui se deslocam em deslocações essenciais. São essas as formas de garantir a nossa segurança sanitária, tal como o esforço acrescido de manutenção, até 5 de abril, dos controlos nas fronteiras terrestres", afirmou.

Em relação à vacinação, o ministro aproveitou primeiro para criticar o "generalizado incumprimento por parte das farmacêuticas" nos compromissos contratuias com Bruxelas para depois questionar os partidos: "Qual é o grupo parlamentar que acha que estaríamos melhor se estivéssemos ao lado dos que, querendo quebrar a unidade europeia, quisessem sozinhos estar a negociar vacinas sabe-se lá com quem." E prosseguiu: "Não, o nosso caminho é com a Europa e não é com aqueles que querem provocar a divisão entre os europeus."

(Em atualização)