Caixa Geral de Depósitos considerada a marca bancária mais valiosa em Portugal

A revista The Banker, pertencente ao Grupo Financial Times, em conjunto com a Brand Finance, revelou, na sua edição de fevereiro, que a Caixa Geral de Depósitos é a marca bancária mais valiosa em Portugal.

A prestigiada revista britânica revela ainda que a CGD subiu também 14 patamares no ranking mundial das 500 maiores marcas bancárias, ocupando agora a 223ª posição. A marca Caixa alcançou um valor de cerca de 600 milhões de euros.

O ranking que comemora este ano o 15º aniversário, utiliza os métodos de avaliação da Brand Finance, uma das mais reputadas empresas de avaliação de marcas a nível mundial.

A Caixa Geral de Depósitos foi também reconhecida pela The Banker em julho de 2020, no Ranking Top 1000 World Banks, tendo ficado igualmente em 1º lugar em Portugal, destacando-se também a sua posição no ranking mundial com o 179º lugar.

O método Brand Finance para avaliação do valor de uma marca consiste na determinação do valor que uma empresa estaria disposta a pagar para licenciar a sua marca, caso não fosse sua proprietária.

Tal como é explicado em comunicado de imprensa, "esta abordagem passa por estimar a receita futura atribuível a uma marca e calcular uma taxa de royalties que seria cobrada pela sua utilização. A força da marca é também uma componente relevante, sendo determinada com base numa série de atributos relevantes, como a ligação emocional, desempenho financeiro e sustentabilidade, entre outros".