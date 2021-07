Câmara de Lisboa aprova construção de escola no Parque das Nações no valor de 7,5ME

Parque das Nações © DR

A proposta, apreciada em reunião privada da Câmara de Lisboa, teve os votos favoráveis de todas as forças políticas que compõem o executivo, disse à agência Lusa fonte oficial do município.

A autarquia argumenta no documento que o novo estabelecimento escolar, que inclui também o Jardim de Infância do Parque das Nações, visa "dar resposta a uma lacuna existente na prestação pedagógica/educacional para os escalões etários abrangidos" numa freguesia com mais de 20.000 habitantes.

O prazo de execução da obra é de 1.095 dias e o preço base do concurso público 7,5 milhões de euros.

Na reunião de hoje, a Câmara de Lisboa aprovou, também por unanimidade, a reabilitação do túnel da Avenida João XXI, no valor de 7,5 milhões de euros, considerando necessária uma "intervenção de fundo" naquela infraestrtura.

O executivo municipal salienta na proposta que é "necessário proceder a uma intervenção de fundo no túnel da Avenida João XXI, nomeadamente ao nível da reabilitação de todas as infraestruturas (AVAC, redes de águas, de incêndios, de drenagem de águas residuais e pluviais) da estação elevatória, reforço estrutural de estruturas, incluindo o reforço contra incêndios, remodelação da zona que integra o posto de controlo, a sala do grupo gerador, o posto de transformação e a saída de emergência da Avenida de Roma, bem como a criação de uma nova saída de emergência no cruzamento da Avenida João XXI e Avenida de Roma".

A obra de reabilitação tem como objetivo "dar cumprimento aos requisitos necessários e regulamentares de segurança, garantindo os eficazes métodos construtivos e dimensionamento estrutural", refere a proposta, subscrita pelo vice-presidente da Câmara de Lisboa, João Paulo Saraiva (Cidadãos por Lisboa, eleito na lista do PS).

Os vereadores aprovaram ainda requalificação da pista de atletismo Professor Moniz Pereira, no Lumiar, no valor 1,1 milhões de euros.

Para a sessão de hoje, estava também prevista a discussão da construção do Complexo Desportivo Municipal de Carnide, com um preço base de 4,8 milhões de euros, mas a proposta foi adiada.