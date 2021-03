Câmara de Viseu desmente morte do seu presidente por covid. "Continua em estado grave"

Almeida Henriques © Lusa

A Câmara Municipal de Viseu desmentiu esta tarde a morte do seu presidente e ex-secretário de Estado, Almeida Henriques. O Negócios e o Correio da Manhã indicavam há pouco o falecimento do histórico governante do PSD, mas o gabinete de Almeida Henriques desmente a informação, embora mantenha a informação que o presidente do município está nos cuidados intensivos, com covid-19.

Na sua página do Facebook, há instantes, o município reforça o desmentido.

Certo é que o estado clínico de Almeida Henriques agravou-se este fim de semana, depois de ter sido internado no início do mês, infetado pelo novo coronavírus.

"Nas últimas horas, registou-se uma evolução desfavorável, com agravamento do estado clínico" de Almeida Henriques, informou a Câmara de Viseu, em nota de imprensa no dodmingo. Almeida Henriques está internado no serviço de medicina intensiva do Hospital de São Teotónio.

"O município de Viseu agradece as muitas mensagens de incentivo, provenientes de todo o país, dos mais diversos quadrantes, bem como a solidariedade demonstrada por todos os viseenses", salientou a autarquia, na mesma nota.

No início de março, a autarquia tinha informado que o presidente da Câmara de Viseu (PSD) tinha testado positivo, mas sentia-se bem, tendo apenas "sintomas ligeiros", e que estava a trabalhar a partir de casa.

No entanto, Almeida Henriques acabou por ser internado no Hospital de São Teotónio, após a agudização dos sintomas, por precaução e para permitir uma mais fácil monitorização da evolução.

Em 10 de março, o autarca foi transferido para a Unidade de Cuidados Intensivos, devido ao agravamento da insuficiência respiratória provocada pela Covid-19, que levou à necessidade de entubação e ventilação mecânica.