Campanha de Tiago Mayan diz que "portugueses queriam caminho liberal, moderado e humanista"

Tiago Mayan Gonçalves, candidato à Presidência da República © Gerardo Santos / Global Imagens

Dinheiro Vivo 24 Janeiro, 2021 • 20:23 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Numa primeira reação às projecções das televisões sobre os resultados das Presidenciais, a campanha de Tiago Mayan Gonçalves destacou o que é comum aos 3 resultados e que podem deixar o candidato apoiado pela Iniciativa Liberal como uma surpresa da noite.

"O que as projeções nos dizem de igual é que as eleições ficam resolvidas nesta volta e que confirma a necessidade de um caminho liberal, moderado e humanista e isso confirma-se em todas as projeções. Os portugueses queriam um caminho assim", disse o porta-voz da campanha de Tiago Mayan Gonçalves, Rodrigo Saraiva.

As primeiras indicações colocam Tiago Mayan em 6º lugas, com uma votação entre os 2,3% e os 6,3%.