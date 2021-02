Carlos Moedas é o candidato do PSD à Câmara de Lisboa

Lisboa , 18/02/2020 -Pedro Passos Coelho apresenta o livro de Carlos Moedas, intitulado "Vento Suão: Portugal e a Europa. Carlos Moedas ( Nuno Pinto Fernandes/ Global Imagens ) © Nuno Pinto Fernandes/ Global Imagens

Paula Sá 25 Fevereiro, 2021 • 19:33 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O ​​​​​​​nome de Carlos Moedas já tinha andado a circular, mas sem qualquer certeza, pois essa só estava na "cabeça" de Rui Rio. A verdade é que a sede nacional do PSD anunciou em comunicado que o líder ia receber o antigo comissário europeu. O que deu lastro a que seja já apontado como o futuro candidato do partido à Câmara de Lisboa, contra o socialista Fernando Medina.

O Expresso e o Sol estão avançar com o nome do atual administrador da Fundação Gulbenkian, uma figura que é muito bem vista dentro do PSD e que a concretizar-se dá um novo alento aos sociais-democratas no combate pela principal câmara do país.

Em Lisboa, o PSD também quer avançar para uma coligação com o CDS e o Iniciativa Liberal, que na cidade teve uma percentagem de votos nas legislativas confortável.

Entretanto, Rui Rio confirmou mesmo que Moedas é o candidato do PSD, congratulando-se por ter um nome "forte" para Lisboa.

Mais em DN.pt