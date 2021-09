Carlos Moedas: "Ganhámos contra tudo e contra todos!"

Carlos Moedas recém eleito presidente da câmara de Lisboa

O candidato da coligação "Novos Tempos" é ovacionado quando chega à sede de campanha para assumir a inesperada vitória na corrida à Câmara de Lisboa. "Vitória", "vitória", gritam os apoiantes. Moedas retribui: "Que grande noite!"; "Obrigada Lisboa, que orgulho, ganhámos contra tudo e contra todos!"

"Fizemos história. Não tenho palavras para agradecer o voto que me foi dado por Lisboa", disse Carlos Moedas. "Comprometo-me com todos os lisboetas, Vamos mudar Lisboa, acreditem."

Carlos Moedas agradece a Rui Rio, que o desafiou para a candidatura à câmara e também a Francisco Rodrigues dos Santos, líder do CDS que o apoiou, e aos restantes partidos da coligação "Novos Tempos" (PSD/CDS/MPT/PPM e Aliança).

Moedas: "Os lisboetas queriam mudança"

"Podemos mudar o sistema porque a democracia não tem dono", disse Carlos Moedas, recém eleito presidente da câmara de Lisboa. "Os lisboetas disseram, alto e bom som, que querem mudança. Quiseram-nos convencer que esta mudança não ia acontecer, mas os lisboetas quiseram."

"Hoje iniciamos um novo ciclo, novos tempos. Acredito que vai começar em Lisboa, mas não vai acabar em Lisboa", considerou. "Serei presidente de todos os lisboetas e disponível para trabalhar com todos os que acreditam em Lisboa."

Carlos Moedas pede aos mais novos que sonhem com o futuro em Lisboa. Diz também que irá escutar os lisboetas, proteger os idosos e estar com os mais frágeis, no dia a dia. "Apostei tudo numa única esperança, que a política está a mudar e quer políticos diferentes. É essa diferença que nos fez ganhar. É esta nova maneira de ouvir as pessoas, a proximidade que queremos para a política. Os lisboetas não se resignam, querem a liberdade, e querem estar na linha das cidades europeias."