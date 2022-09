Carlos Moedas leva a Bucareste boas práticas de empreendedorismo e inovação

O presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas © AFP

O presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, desloca-se esta quinta-feira a Bucareste, na Roménia, para iniciar uma visita de dois dias, na qual vai reunir-se com o primeiro-ministro, com o ministro da Investigação e com o seu homólogo.

Fonte da autarquia adiantou à Lusa que a audiência com o primeiro-ministro romeno tem vários temas na agenda, entre os quais, os projetos que estão a ser desenvolvidos em Lisboa, nomeadamente a Fábrica de Unicórnios, no Hub do Beato, e o Hub Azul, em Pedrouços, "que são considerados pelos parceiros romenos como dois excelentes exemplos de boas práticas de empreendedorismo e inovação na Europa".

"Lisboa é atualmente umas das cidades mais dinâmicas e procuradas para projetos de inovação nas mais diversas áreas. É por isso, naturalmente, que muitos outros países e cidades europeias se interessem em perceber as razões do nosso sucesso, procurando avaliar com as empresas dos seus países os potenciais projetos em Lisboa em que faça sentido investirem e até, em alguns casos, estabelecer parcerias", considera Carlos Moedas.

O autarca vai ainda reunir-se com os representantes do Presidente da República da Roménia, Klaus Iohannis, "focando na capacidade das capitais europeias de contribuir e influenciar positivamente a construção do projeto europeu".

Está também agendado um encontro com o ministro para a Investigação, Ciência e Políticas Digitais, Sebastian Burduja, no qual Carlos Moedas pretende partilhar experiências realizadas em Lisboa nas áreas do empreendedorismo e da captação de investimento estrangeiro.

Carlos Moedas irá reunir-se com o seu homólogo, Nicusor Dan, com quem irá assinar um "acordo de cooperação e amizade" com a cidade de Lisboa, que constitui uma nova etapa nas relações bilaterais e em que as duas cidades se comprometem a promover projetos nas áreas da economia sustentável, da cultura, da cidadania e da educação.

A importância da cultura no projeto europeu será também debatida com o presidente da Câmara de Timisoara, Dominic Fritz, inserindo-se na preparação da Capital Europeia da Cultura, que a cidade acolhe em 2023.

Carlos Moedas vai ainda receber um doutoramento 'honoris causa' da Umiversidade Oeste de Timisoara, a principal instituição de ensino na parte ocidental da Roménia, com cerca de 16 mil estudantes, onde foram também laureadas outras personalidades da construção europeia como José Manuel Durão Barroso ou Romano Prodi.

A atribuição do diploma a Carlos Moedas faz-se "em reconhecimento do seu contributo para a inovação e a tecnologia na Europa, a promoção dos valores do Programa Erasmus e o seu papel na valorização da academia e da investigação científica", segundo informação da autarquia.