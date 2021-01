Carlos Slim, o homem mais rico do México internado com covid-19

Carlos Slim © ALFREDO ESTRELLA / AFP

O empresário mexicano Carlos Slim, um dos homens mais ricos do mundo, está hospitalizado com COVID-19, disse o porta-voz Arturo Elias na quarta-feira.

O magnata das telecomunicações, de 80 anos, está a receber tratamento no Instituto Nacional de Nutrição, um centro de saúde pública da Cidade do México, desde que o seu filho confirmou na segunda-feira que o resultado do teste deu positivo.

"Ele está para ser analisado e vigiado, mas está muito, muito bem", disse Elias.

Slim é o homem mais rico do México. A sua família controla a America Movil, a maior provedora de telecomunicações mexicana, cujas operações incluem serviços de voz móvel e fixa, sem fio, internet e serviços de dados fixos.

